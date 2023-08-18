Советник министра обороны Ильницкий рассказал, как противодействовать Западу в ментальной войне

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Советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий на форуме «Армия-2023» рассказ о нюансах информационной войны с Западом.

«России надо переходить в наступление гуманитарное, если хотите, ментальное, где мы имеем все шансы победить», - заявил Ильницкий.

Он уверен, что залог нашей победы в продвижении традиционных ценностей и активной, наступательной позиции.

«Если будем действовать активно, не защищаться. Так устроена информационная среда. Если работаешь вторым номером в навязанной тебе повестке, ты уже проиграл. Поэтому надо формировать свою повестку. Надо атаковать», - подчеркнул Ильницкий.

Противодействовать Западу необходимо не только в информационном поле, но и через когнитивные операции, уверен советник министра обороны.

«Надо атаковать на нашем поле ценностей. Россия сегодня лидер в отстаивании традиционных, просто человеческих ценностей, которые являются основой христианства, ислама, традиционных религий. Где женщина - это женщина, семья - это семья, где уважаются старшие, где история и культура имеют значение, где суверенитет является базовой ценностью развития государств. Это то, на чем Россия тысячу лет существует»

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