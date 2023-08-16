Украинские боевики заняли позицию в окопе, но он не уберег их от российского FPV-дрона

Беспилотник-камикадзе влетел точно в укрытие и взорвался посреди солдат неприятеля. Взрыв поднял в воздух облако дыма и пыли. В стороны разлетелись куски материи. Противник уничтожен.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео применения FPV-дрона в зоне специальной военной операции.

Украинские боевики укрылись в окопе, ожидая, что это убережет их от российских военных. Это стало фатальной ошибкой.

Операторы беспилотников вскрыли местонахождение врага и отправили на уничтожение неприятеля FPV-дрон.

Беспилотник-камикадзе влетел точно в окоп и взорвался прямо посреди скрючившихся в укрытии солдат неприятеля. Взрыв поднял в воздух облако дыма и пыли. В стороны разлетелись куски материи. Противник уничтожен.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили САУ Paladin американского производства с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.