Украинские боевики заняли позицию в окопе, но он не уберег их от российского FPV-дрона
Беспилотник-камикадзе влетел точно в укрытие и взорвался посреди солдат неприятеля. Взрыв поднял в воздух облако дыма и пыли. В стороны разлетелись куски материи. Противник уничтожен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео применения FPV-дрона в зоне специальной военной операции.
Украинские боевики укрылись в окопе, ожидая, что это убережет их от российских военных. Это стало фатальной ошибкой.
Операторы беспилотников вскрыли местонахождение врага и отправили на уничтожение неприятеля FPV-дрон.
Беспилотник-камикадзе влетел точно в окоп и взорвался прямо посреди скрючившихся в укрытии солдат неприятеля. Взрыв поднял в воздух облако дыма и пыли. В стороны разлетелись куски материи. Противник уничтожен.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ уничтожили САУ Paladin американского производства с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.