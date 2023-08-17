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Цаликов провел конференцию «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности» на «Армии-2023»

17:49 17.08.2023
В конференции приняли участие военнослужащие-участники спецоперации, представители органов законодательной и исполнительной власти, духовенство, журналисты, общественные деятели и политологи. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов провел научно-практическую конференцию «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности» в рамках форума «Армия-2023». Об этом сообщает МО РФ. 

«Мы надеемся, что результатом будет еще более глубокое и правильное понимание происходящего, мы сделаем очередной шаг в том, чтобы наше общество крепло», - сказал Цаликов, открывая конференцию. 

В конференции приняли участие военнослужащие-участники спецоперации, представители органов законодательной и исполнительной власти, духовенство, журналисты, общественные деятели и политологи. 

На полях конференции были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся историко-идеологических, геополитических и информационно-психологических аспектов СВО. 

Также были проанализированы информационно-идеологические концепции для противодействия деструктивной информационной политике недружественных России стран. 

«Спикерами конференции выступили государственные и общественные деятели, политологи, журналисты, представители творческой интеллигенции, а также духовенства: Валерий Фадеев, Сергей Караганов, Владимир Соловьев, Дмитрий Саймс, Дмитрий Куликов, Вячеслав Никонов, Ольга Будина, Яна Лантратова, Кирилл Вышинский, Евгений Поддубный, Олег Матвейчев, Маргарита Павлова, Анна Шафран, Яков Кедми, митрополит Леонид, владыка Иосиф, Герой Российской Федерации Даниил Федорович, Алексей Мухин, Михаил Хазин, Алексей Столяров, Александр Лосев», - говорится в сообщении Минобороны России. 

Кроме этого, сообщается, что по завершении конференции первый замминистра обороны Руслан Цаликов и замминистра обороны Татьяна Шевцова вручили ведомственные награды и ценные подарки участникам спецоперации и освещающим боевые действия журналистам. 

Ранее научный директор РВИО Михаил Мягков заявил, что на Украине было воспитано общество, которое сегодня готово истребить нас.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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