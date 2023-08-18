Цаликов заявил, что деструктивные силы давно применяют метод фальсификации истории

Первый замминистра обороны РФ рассказал о действиях, которые предпринимает наша страна и, в частности, Минобороны России, чтобы не допустить искажения исторических фактов.

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Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» заявил, что фальсификация истории - давно избранный метод, который применяется деструктивными силами.

«Фальсификация истории - давно избранный метод, который применяется деструктивными силами. К сожалению, мы на каких-то этапах своего развития в конце существования нашей страны, Советского Союза, и на первых этапах существования нашего нового Российского государства то ли не уделили должного внимания, то ли что-то проглядели. Мы в значительной мере попали в различные состояния зависимости по различным направлениям жизни нашей страны и нашего общества», - сказал Руслан Цаликов.

Первый замминистра обороны РФ рассказал о действиях, которые предпринимает наша страна и, в частности, Минобороны России, чтобы не допустить фальсификации истории.

«Круг действий, который наша страна и, в частности, военное ведомство, предпринимают, широк и эффективен, уже дает свои плоды. Мы делаем все, что от нас зависит, в части утверждения правильных фактов, правильного понимания истории, рассекречиваем архивные документы, даем их обществу, чтобы все с ними ознакомились», - рассказал Цаликов.

Также в интервью «Звезде» на полях «Армии-2023» Руслан Цаликов заявил, что деструктивные силы в различных странах пытаются предотвратить падение однополярного мира, что неизбежно.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.