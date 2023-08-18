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Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что падение однополярного мира неизбежно

19:48 18.08.2023
Руслан Цаликов отметил, что деструктивные силы в различных странах пытаются предотвратить падение однополярного мира, которое неизбежно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Падение однополярного мира неизбежно. Об этом в интервью «Звезде» на полях форума «Армия-2023» заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

«Мы знаем, что деструктивные силы в различных странах пытаются повернуть вспять развитие мира и предотвратить то, что неизбежно. А именно - падение однополярного мира и создание на нашей Земле равных условий для всех стран, чем неустанно занимается наше государство, во всяком случае, уже последние 20 лет», - заявил Руслан Цаликов.

Первый заместитель министра обороны РФ отметил, что в Международном военно-патриотическом форуме «Армия-2023» принимают участие более 80 стран и около 1 500 предприятий. По словам Цаликова, на форуме представлены результаты работы передовых конструкторских бюро и последние достижения научной мысли.

Также в интервью «Звезде» первый замминистра обороны РФ заявил, что «Армия-2023» демонстрирует интерес мира к связям с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что форум «Армия» является крупнейшей площадкой, которая демонстрирует научно-технические достижения в области вооружений.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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