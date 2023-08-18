Тимур Иванов рассказал, что филиал Нахимовского училища в Мариуполе откроется 1 сентября 2024 года

Кроме того, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение общеобразовательной школы на 1,1 тысячи учащихся, отметил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

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Филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе откроется 1 сентября следующего года, рассказал в студии «Звезды» заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

«По поручению президента приступили к строительству филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, которое примет своих учеников уже 1 сентября 2024 года», - сказал он на форуме «Армия-2023».

Строительство новой общеобразовательной школы в Мариуполе на 1,1 тысячи мест завершено, с 1 сентября она начнет работу. По словам замминистра обороны, учебное заведение укомплектовано современнейшим оборудованием. Иванов также назвал срок открытия Иркутского суворовского военного училища – это 1 сентября 2023 года.

В интервью «Звезде» замминистра также рассказал и о строительстве восьми водоводов в Донецк и другие населенные пункты. Работы велись, несмотря на обстрелы, в ходе которых погибли несколько строителей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.