В стране и мире В стране и мире МВТФ Армия-2023 ТЕГИ

Тимур Иванов рассказал, что филиал Нахимовского училища в Мариуполе откроется 1 сентября 2024 года

20:28 18.08.2023
Кроме того, специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение общеобразовательной школы на 1,1 тысячи учащихся, отметил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе откроется 1 сентября следующего года, рассказал в студии «Звезды» заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

«По поручению президента приступили к строительству филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе, которое примет своих учеников уже 1 сентября 2024 года», - сказал он на форуме «Армия-2023».

Строительство новой общеобразовательной школы в Мариуполе на 1,1 тысячи мест завершено, с 1 сентября она начнет работу. По словам замминистра обороны, учебное заведение укомплектовано современнейшим оборудованием. Иванов также назвал срок открытия Иркутского суворовского военного училища  – это 1 сентября 2023 года.

В интервью «Звезде» замминистра также рассказал и о строительстве восьми водоводов в Донецк и другие населенные пункты. Работы велись, несмотря на обстрелы, в ходе которых погибли несколько строителей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:48 В стране и мире
Видео
Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что падение однополярного мира неизбежно
19:54 В стране и мире
Видео
Тимур Иванов: за год построено 8 водоводов в Донецк и другие населенные пункты
14:18 Армия
Минобороны России сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак
13:02 В стране и мире
Видео
Фомин: неонацисты Украины находятся в авангарде цивилизационной войны Запада против России
11:53 В стране и мире
Видео
Замминистра обороны Горемыкин заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией
Популярное
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.