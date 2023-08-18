Тимур Иванов: за год построено 8 водоводов в Донецк и другие населенные пункты

Во время работ строители неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских боевиков.

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Военные строители за год построили восемь водоводов в Донецк и другие населенные пункты, сообщил в студии «Звезды» замминистра обороны России Тимур Иванов.

«Мы столкнулись с проблемой поставки воды в Донецк и другие населенные пункты. За последний год построили восемь водоводов. Первый из них строился непосредственно в Донецк», - сказал он на форуме «Армия-2023».

Иванов добавил, что во время строительства гидротехнических сооружений рабочие подвергались обстрелам со стороны киевских формирований, в результате погибли несколько строителей.

Замминистра рассказал и о первой поездке в Мариуполь. Увидев разрушенный после отступления противника город, военные строители заявили, что останутся в нем, пока не восстановят.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.