Тимур Иванов: за год построено 8 водоводов в Донецк и другие населенные пункты
Военные строители за год построили восемь водоводов в Донецк и другие населенные пункты, сообщил в студии «Звезды» замминистра обороны России Тимур Иванов.
«Мы столкнулись с проблемой поставки воды в Донецк и другие населенные пункты. За последний год построили восемь водоводов. Первый из них строился непосредственно в Донецк», - сказал он на форуме «Армия-2023».
Иванов добавил, что во время строительства гидротехнических сооружений рабочие подвергались обстрелам со стороны киевских формирований, в результате погибли несколько строителей.
Замминистра рассказал и о первой поездке в Мариуполь. Увидев разрушенный после отступления противника город, военные строители заявили, что останутся в нем, пока не восстановят.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.