Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что «Армия-2023» демонстрирует интерес мира к связям с Россией

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Международный военно-технический форум «Армия-2023» продемонстрировал, что весь мир заинтересован в налаживании связей с Россией. Мероприятие является крупнейшей выставкой вооружений и показывает невозможность изоляции нашей страны. Об этом в студии «Звезды» на полях форума заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

«Сегодня это самый крупный в мире форум, выставка научно-технических достижений в области систем вооружения, боеприпасов и обеспечения обороноспособности. Это площадка, которая демонстрирует заинтересованность мирового сообщества в развитии связей с нашей страной. Мы знаем, что сегодня совсем не простое время, мягко говоря. Мы знаем, что деструктивные силы в различных странах пытаются повернуть вспять развитие мира и предотвратить то, что неизбежно - падение однополярного мира и создание на нашей Земле равных условий для всех стран, чем неустанно занимается наше государство, во всяком случае последние 20 лет», - заявил первый замминистра обороны.

Цаликов отметил, что участие в форуме принимают более 80 стран и около 1 500 предприятий. Всего к настоящему времени форум посетили более 420 тыс. человек, то есть более 100 тыс. человек в день. Представлены результаты работы передовых конструкторских бюро и последние достижения научной мысли.

«Одним словом, такого масштабного мероприятия в области обороны и безопасности сегодня в мире нигде не проводится. Все, что есть, меньше по масштабам, менее разнообразно. И интерес мирового сообщества - это еще и политический подтекст в хорошем смысле этого слова. Несмотря на желание нас как-то отделить от всего остального мира - это абсолютно бесплодные и безуспешные попытки. И форум наш демонстрирует эти свои качества и достижения», - отметил первый замминистра обороны.

«Армия-2023» - девятый форум, что незначительно в исторической перспективе, однако впечатления от него создают ощущения, что он существует уже всю жизнь, отметил Цаликов. Без форума уже трудно представить жизнь страны и своего мира, заключил первый замминистра обороны.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов