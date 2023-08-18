На «Армии-2023» стартовал финал киберспортивного турнира «Киберпатриот»

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В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» стартовал финал турнира по компьютерному спорту «Киберпатриот». В соревновании приняли участие курсанты учебных заведений Министерства обороны.

Всего в турнире участвовали 119 команд от Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии и ФСИН. В финал вышли 16 из них. В качестве дисциплин выбраны игры Counter-Strike: Global Offensive и «Мир кораблей». Победители и призеры будут награждены грамотами и подарками на общую сумму 425 тысяч рублей.

Также впервые на площадке игроки команд будут ознакомлены с древней восточной военно-стратегической игрой Го - Вейцзи.

В конце прошлого года в Якутске состоялась сессия под названием «Киберпатриот». Ключевая цель проведения сессии состоит в обсуждении наличия патриотического контента, формирующего современное игровое сообщество. Это могут быть как сами компьютерные игры, их площадки, метавселенные игр, так и их трансляция.