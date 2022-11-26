В Якутске состоялась сессия «Киберпатриот» с обсуждением патриотического контента в играх

Движение «Киберпатриот» в России существует с 2017 года, оно объединяет организации, реализующие разнообразные программы и проекты в области киберспорта и кибербезопасности.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Якутске в рамках первого федерального форума «Цифровой алмаз» в IT-парке состоялась сессия под названием «Киберпатриот». Ключевая цель проведения сессии состоит в обсуждении наличия патриотического контента, формирующего современное игровое сообщество. Это могут быть как сами компьютерные игры, их площадки, метавселенные игр, так и их трансляция.

В составе участников сессии - представители правительства региона, представителей крупнейших вузов страны и Министерства обороны России. Движение «Киберпатриот» в России существует с 2017 года, оно объединяет организации, реализующие разнообразные программы и проекты в области киберспорта и кибербезопасности. Также в рамках сессии был подписан ряд соглашений с регионами страны и якутского турнирного оператора об участии и работе в движении «Киберпатриот».

Напомним, в начале года Министерство спорта РФ дополнило федеральный стандарт по подготовке киберспортсменов, включив в него приседания и бег. Согласно установке ведомства, в данном виде спорта физическим нагрузкам должно быть отведено в районе 25-40% времени тренировок.