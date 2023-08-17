В Минске стартовал II Международный антифашистский конгресс

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Второй Международный антифашистский конгресс начался в Минске сегодня, в нем принимают участие представители более 30 стран. Цель мероприятия - предупредить мир о реальной угрозе неофашизма и сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне.

Главы военных делегаций, представители дипломатического корпуса, общественные деятели и журналисты посещают памятные места. Среди них территория, где в годы войны размещался один из самых больших германских лагерей Шталаг 352. Сейчас на его месте ведут раскопки военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС Белоруссии.

Также участники конгресса сегодня заложат капсулу с посланием потомкам в крипте столичного храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Шталаг 352 существовал с 1941 года по 1944 год. Всего за годы войны в нем погибло более 80 тысяч советских военнопленных.

Ранее корреспондент Александр Федорчак в сюжете «Звезды» рассказал о Донбасской стратегической операции. Она проводилась с 13 августа по 22 сентября 1943 года, были задействованы более миллиона человек.