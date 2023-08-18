В стране и мире В стране и мире МВТФ Армия-2023 ТЕГИ

Герой СВО рассказал, как вывел свое подразделение из засады без единой царапины

16:49 18.08.2023
В студию «Звезды» в парке «Патриот» пришли российские военнослужащие, отличившиеся в зоне СВО. Старший лейтенант Никита рассказал, за что получил орден Мужества.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Старший лейтенант Никита участвует в специальной военной операции с первых дней. Молодого человека пригласили в выездную студию «Звезды» в подмосковном парке «Патриот», где он рассказал, за что получил орден Мужества.

«Орден Мужества получил за противодействие засаде, в ходе которой ни один военнослужащий моего подразделения не получил ранения и не погиб. Дали бой, успешно смогли отойти и продолжить выполнение задачи, для которой мы ехали. Выполнили задачу и убыли в пункт постоянной дислокации. Успешно, все хорошо», - сказал Никита на форуме «Армия-2023».

Подразделение Никиты выполняет задачи разведки - добывание сведений о противнике и местности в районе предстоящих действий, осуществляет корректировку огня артиллерии по целям. Также российские бойцы проводят поисковые и штурмовые действия.

Между тем Минобороны России сегодня сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак. Враг пытался атаковать на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:56 В стране и мире
Видео
Цаликов заявил, что наступил момент для синергии гражданской и военной науки
14:18 Армия
Минобороны России сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак
13:02 В стране и мире
Видео
Фомин: неонацисты Украины находятся в авангарде цивилизационной войны Запада против России
11:53 В стране и мире
Видео
Замминистра обороны Горемыкин заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией
11:30 Армия
Видео
Пленный украинец рассказал, как бойцам ВСУ приходилось покупать боеприпасы за свой счет
Популярное
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.