Герой СВО рассказал, как вывел свое подразделение из засады без единой царапины

В студию «Звезды» в парке «Патриот» пришли российские военнослужащие, отличившиеся в зоне СВО. Старший лейтенант Никита рассказал, за что получил орден Мужества.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Старший лейтенант Никита участвует в специальной военной операции с первых дней. Молодого человека пригласили в выездную студию «Звезды» в подмосковном парке «Патриот», где он рассказал, за что получил орден Мужества.

«Орден Мужества получил за противодействие засаде, в ходе которой ни один военнослужащий моего подразделения не получил ранения и не погиб. Дали бой, успешно смогли отойти и продолжить выполнение задачи, для которой мы ехали. Выполнили задачу и убыли в пункт постоянной дислокации. Успешно, все хорошо», - сказал Никита на форуме «Армия-2023».

Подразделение Никиты выполняет задачи разведки - добывание сведений о противнике и местности в районе предстоящих действий, осуществляет корректировку огня артиллерии по целям. Также российские бойцы проводят поисковые и штурмовые действия.

Между тем Минобороны России сегодня сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак. Враг пытался атаковать на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.