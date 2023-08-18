В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Депутат бундестага Шмидт рассказал о блокировке счетов русскоязычного населения в Германии

Игнат Далакян
16:20 18.08.2023
По словам депутата бундестага, несмотря на то, что человек с ПМЖ в Германии обязан иметь счет в банке, людям блокируют даже единственный оставшийся счет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Thomas Banneyer, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал в беседе со «Звездой» как немецкие банки блокируют счета русскоязычного населения в Германии.

«В последнее время стали поступать жалобы, что у людей банки закрывают счета. То есть люди приходят в банк, и у него на глазах ни с того ни с сего работник банка разрезает его карточку, а служба охраны просто выталкивает его из банка», - рассказывает Шмидт.

По словам депутата, это не самое страшное. Люди на счете имеют суммы, масса безналичных платежей за коммунальные услуги, телефон, налоги и так далее.

«Все это в одночасье банком блокируется. У человека на счете есть деньги, допустим, несколько тысяч - его сбережения. И банк просто эти деньги в какой-то момент оставляет себе. Не передает человеку, не возвращает наличными, а оставляет в своем распоряжении», - говорит Шмидт.

Депутат бундестага объясняет, что запросы людей на списание средств просто игнорируются и у них возникает масса проблем.

Кроме того, Евгений Шмидт отметил, что в Германии любой человек с постоянным местом жительства обязан иметь банковский счет. По его словам, банк не может отказать в предоставлении своих услуг, поскольку это является дискриминацией.

«Тем не менее такие факты зафиксированы. Нет счета - масса проблем в жизни. Для чего это делается - непонятно», - сказал Шмидт.

Он считает, что такие действия являются продолжением политики немецких властей, поскольку антироссийские санкции не дали должных результатов, поэтому они решили взяться за простых людей.

«У них (проживающих в Германии русскоязычных людей. - Прим. ред.) есть и дети, которые по-русски едва говорят. Но власти взялись за этих людей, за россиян, которые здесь проживают. Это очень печально и напоминает о худших страницах истории Германии», - подытожил депутат бундестага.

Ранее в Германии хозяйка русского ресторана рассказала, как ей пришел иск на 10 миллионов евро. Женщине поступали угрозы, а разбитые стекла ресторана говорили о недавнем нападении на заведение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:56 В стране и мире
Видео
Цаликов заявил, что наступил момент для синергии гражданской и военной науки
14:18 Армия
Минобороны России сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак
13:02 В стране и мире
Видео
Фомин: неонацисты Украины находятся в авангарде цивилизационной войны Запада против России
11:53 В стране и мире
Видео
Замминистра обороны Горемыкин заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией
11:30 Армия
Видео
Пленный украинец рассказал, как бойцам ВСУ приходилось покупать боеприпасы за свой счет
Популярное
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.