Депутат бундестага Шмидт рассказал о блокировке счетов русскоязычного населения в Германии

По словам депутата бундестага, несмотря на то, что человек с ПМЖ в Германии обязан иметь счет в банке, людям блокируют даже единственный оставшийся счет.

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Депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал в беседе со «Звездой» как немецкие банки блокируют счета русскоязычного населения в Германии.

«В последнее время стали поступать жалобы, что у людей банки закрывают счета. То есть люди приходят в банк, и у него на глазах ни с того ни с сего работник банка разрезает его карточку, а служба охраны просто выталкивает его из банка», - рассказывает Шмидт.

По словам депутата, это не самое страшное. Люди на счете имеют суммы, масса безналичных платежей за коммунальные услуги, телефон, налоги и так далее.

«Все это в одночасье банком блокируется. У человека на счете есть деньги, допустим, несколько тысяч - его сбережения. И банк просто эти деньги в какой-то момент оставляет себе. Не передает человеку, не возвращает наличными, а оставляет в своем распоряжении», - говорит Шмидт.

Депутат бундестага объясняет, что запросы людей на списание средств просто игнорируются и у них возникает масса проблем.

Кроме того, Евгений Шмидт отметил, что в Германии любой человек с постоянным местом жительства обязан иметь банковский счет. По его словам, банк не может отказать в предоставлении своих услуг, поскольку это является дискриминацией.

«Тем не менее такие факты зафиксированы. Нет счета - масса проблем в жизни. Для чего это делается - непонятно», - сказал Шмидт.

Он считает, что такие действия являются продолжением политики немецких властей, поскольку антироссийские санкции не дали должных результатов, поэтому они решили взяться за простых людей.

«У них (проживающих в Германии русскоязычных людей. - Прим. ред.) есть и дети, которые по-русски едва говорят. Но власти взялись за этих людей, за россиян, которые здесь проживают. Это очень печально и напоминает о худших страницах истории Германии», - подытожил депутат бундестага.

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