С женщины требуют 9 миллионов 999 тысяч 999 евро. Ей уже поступали угрозы жизни, а разбитые стекла ресторана сообщают о недавнем нападении.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российский МИД призвал нового посла Германии отказаться от безрассудной русофобии. Немецкую дипмиссию в Москве возглавил Александр Ламбсдорф. Как отметили на Смоленской площади, политика ФРГ сейчас направлена на полный слом сотрудничества между Москвой и Берлином, которое формировалось на протяжении десятков лет. Касается это не только внешней политики Германии, которая поставляет оружие Киеву, но и того, что сейчас происходит внутри страны.

Островок России в самом сердце Германии. Ресторан с говорящим названием «Родина» появился в небольшом городке в Саксонии еще семь лет назад. На входе в него посетителей встречает медведь с балалайкой, а на стенах портреты космонавтов и кадры из известных советских фильмов. В Германии проживает 3,5 млн выходцев из России и Советского Союза, но кроме эмигрантов сюда приходят и сами немцы.

«У нас здесь встреча выпускников инженерной школы. Мы учились в ней в 70-х годах. В этом ресторане мы впервые и еще ничего не успели попробовать. Но думаю, должно быть вкусно», - рассказал посетитель ресторана Йохан Шленштедт.

Хозяйка ресторана Алена Дирксен лично обслуживает своих гостей. Она, гражданка Германии, живет здесь уже 20 лет, но не забывает и своих корней.

«У меня моя самая первая, самая главная Родина - это Россия, потому что я там родилась, я там прожила до возраста десяти лет, и она всегда была моей Родиной, всегда будет оставаться моей Родиной», - рассказала Дирксен.

Однако такая любовь к России в Германии, как говорят, пришлась не ко двору. Месяц назад ресторан Алены Дирксен подвергся нападению вандалов. Из-за этого его даже пришлось ненадолго закрыть.

«Разбили первое стекло, второе не разбили, так как, слава богу, здесь двойное стекло. Облили именно дерево, облили также дверь. Я думаю, они просто не успели обжечь. Соседи, получается, услышали грохот, и человек, который это сделал, убежал», - рассказала хозяйка ресторана.

Алена не исключает, что за нападением стоят беженцы с Украины. Прошлой осенью от имени женщины в Интернете было размещено видео, где она якобы осуждает проходящие в Дрездене украинские демонстрации.

Алена говорит, что она ничего не имеет против беженцев. Но не хочет, чтобы они навязывали немцам свою точку зрения.

«Конечно же нельзя сказать, что это все, но основная их масса, основная часть тех людей, которые прибыли в Германию, ведут себя, конечно, по отношению к Германии, по отношению к гражданам Германии очень плохо», - добавила Алена.

Год назад о поступающих ей угрозах с начала спецоперации Дирксен рассказала в интервью одному из немецких изданий. После этого уже в украинской прессе вышла разоблачительная статья, где хозяйку ресторана назвали агентом влияния России и потребовали от Германии с этим что-то сделать.

«До этой статьи у меня три раза ломали почтовый ящик, мне постоянно звонили с угрозами, обзывали, говорили, что я должна уехать, иначе меня убьют. Мне говорили, что я должна убрать флаг, который у меня висит в ресторане, сменить название и вообще делать что-то для поддержки беженцев с Украины», - поделилась Алена.

В поисках справедливости женщина обратилась в полицию и даже написала письмо канцлеру Шольцу. Но вместо того чтобы защитить Дирксен, говорит она, власти Германии в отместку запустили процесс банкротства ресторана. От гражданки Германии потребовали вернуть взятую в кредит машину. Исковые требования, которые предъявляли Дирксен, постоянно росли. Общая сумма составляет 9 миллионов 999 тысяч 999 евро.

При этом антикризисный управляющий, которому было поручено вести дело о банкротстве, в ресторан даже не приезжал, уверяет Дирксен. В итоге ей пришлось проводить собственное расследование.

«После того как суд меня оповестил о том, что будет банкротство продолжаться, я начала смотреть, искать историю этого кризисного менеджера. И нашла, что его ближайший родственник, мать или тетка, сотрудничает с компанией, которая изначально якобы ставила банкротство, и получает от них какие-то деньги», - добавила хозяйка ресторана.

По словам Дирксен, все адвокаты, к котором она обращалась, раньше не сталкивались с подобными прецедентами. Ни один из юристов не взялся ее защищать. Параллельно с этим против женщины возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Сейчас Дирксен ждет начала судебных заседаний.

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