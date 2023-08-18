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Путин вручил главе ВС РФ Лебедеву орден Святого апостола Андрея Первозванного

Ирина Елагина
15:23 18.08.2023
Вячеслав Лебедев награжден высшей наградой России за выдающийся вклад в развитие судебной системы.
© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России вручил высшую награду России - орден Святого апостола Андрея Первозванного председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву . В тексте указа о награждении отмечено, что орден присужден за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укрепление законности и правопорядка.

«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития и укрепление судебной системы и вообще правой системы стран, является базой для существования российской государственности. С полным основанием хочу и должен сказать, что вы за многие годы работы в должности председателя Верховного суда сделали очень многое именно для укрепления государства Российского. Хочу вас за это поблагодарить и с удовольствием вручаю этот орден», - сказал во время торжественной церемонии Владимир Путин.

Напомним, что Лебедев - один из основателей современной судебной системы России, инициатор судебной реформы, в рамках которой были созданы органы судейского сообщества, вырос авторитет судебной власти, создана автоматизированная система управления ГАС «Правосудия», сделавшего суды и сами судебные процессы открытыми, доступными и без волокиты. Кроме того, была возрождена система мировой юстиции и суды присяжных, созданные при Александре II. 

Как отметил президент, Лебедев возглавляет ВС РФ с 1991 года и внес бесценный вклад в укрепление авторитета Верховного суда России.

Ранее сообщалось о награждении высшей наградой России, орденом святого апостола Андрея Первозванного председателя Конституционного суда Валерия Зорькина.

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