Путин наградил орденом Андрея Первозванного председателя Конституционного суда Зорькина
Орден Андрея Первозванного является высшей государственной наградой Российской Федерации.
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Орден святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги из рук президента Российской Федерации Владимира Путина получил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Орден является высшей государственной наградой России.
Ранее глава Российского государства на вручении государственных наград в Кремле заявил о мощной силе любви к Отечеству. Президент РФ также отметил, что в России отдают должное стойкости всех бойцов - участников спецоперации.