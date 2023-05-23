Путин наградил орденом Андрея Первозванного председателя Конституционного суда Зорькина

Ранее глава Российского государства на вручении государственных наград в Кремле заявил о мощной силе любви к Отечеству . Президент РФ также отметил, что в России отдают должное стойкости всех бойцов - участников спецоперации.

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