Фомин: неонацисты Украины находятся в авангарде цивилизационной войны Запада против России
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что украинские неонацисты находятся в авангарде так называемой цивилизационной войны, которую Запад ведет против России. Он сказал это в ходе своего выступления на научно-практической конференции «Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции», которая прошла в рамках II Международного антифашистского конгресса.
«Очевидно, что украинские неонацисты находятся в авангарде так называемой цивилизационной войны, которую Запад ведет против России», - подчеркнул Фомин.
Александр Фомин констатировал, что на Украине подняли головы потомки бандеровцев - нацистских прихвостней, которые уничтожали собственное же население во время Великой Отечественной войны.
Он добавил, что на Украине широко и открыто применяется фашистская символика, сносятся памятники солдатам РККА, освобождавшим украинцев от германских оккупантов, а также введен запрет на использование русского языка.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что антифашистский конгресс в Минске поможет объединить усилия стран для искоренения нацизма.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.