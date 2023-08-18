Делегацию РФ на Генассамблее ООН в сентябре возглавит Лавров

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Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре. Ее возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Помимо этого, как следует из распоряжения президента, в состав делегации вошли постоянный представитель РФ при Совбезе ООН Василий Небензя, замглавы российского МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по медународным делам Григорий Карасин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Кроме того, на мероприятие отправятся директоры пяти профильных департаментов российского дипломатического ведомства.

Сам российский лидер не посетит встречу. Выступать на мероприятии по видеосвязи Путин также не планирует.

Ранее в Кремле сообщили, что Лавров будет представлять Россию на саммите БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской Республике. Во встрече также примет участие российский президент, он выступит по видеосвязи.