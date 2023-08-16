В стране и мире Опубликовано новое фото полета станции «Луна-25» Вероника Волосунова Сейчас российская исследовательская станция находится на этапе перелета к Луне, естественному спутнику Земли. © Фото: Роскосмос, Telegram Читайте нас на: Российская исследовательская станция «Луна-25» уже перелетает к естественному спутнику Земли. Новые фото были опубликованы в Telegram-канале Роскосмоса. Лунная миссия стартовала 11 августа с космодрома Восточный. Ранее сообщалось, что она успешно провела вторую корректировку маршрута и прошла 2/3 своего пути к Луне. Ожидается, что «Луна-25» подойдет к естественному спутнику Земли уже сегодня, затем до 21 августа ученым необходимо определиться с координатами места ее посадки. Экспертное мнение и аналитика