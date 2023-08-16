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Опубликовано новое фото полета станции «Луна-25»

Вероника Волосунова
13:25 16.08.2023
Сейчас российская исследовательская станция находится на этапе перелета к Луне, естественному спутнику Земли.
Опубликовано новое фото полета станции «Луна-25»
© Фото: Роскосмос, Telegram
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Российская исследовательская станция «Луна-25» уже перелетает к естественному спутнику Земли. Новые фото были опубликованы в Telegram-канале Роскосмоса.

Лунная миссия стартовала 11 августа с космодрома Восточный. Ранее сообщалось, что она успешно провела вторую корректировку маршрута и прошла 2/3 своего пути к Луне. Ожидается, что «Луна-25» подойдет к естественному спутнику Земли уже сегодня, затем до 21 августа ученым необходимо определиться с координатами места ее посадки.

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