Россияне перечислили более 7,5 миллиарда рублей на нужды спецоперации

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Народный фронт собрал более 7,5 миллиарда рублей на нужды специальной военной операции в рамках проекта, сообщил в студии «Звезды» заместитель руководителя исполкома движения Борис Подольный.

«Россияне перечислили более 7,5 миллиарда рублей. Насколько я знаю, это рекорд для сборов, проводимых на территории РФ. Более 2,5 миллиона платежей - это значит, 2,5 миллиона человек не смогли остаться безучастными и помогли нашим ребятам. Параллельно работают региональные исполкомы Народного фронта, бесконечным потоком идут люди, которые приносят вещи, которые нужны ребятам», - сказал он на форуме «Армия-2023».

Подольный добавил, что в среднем за месяц региональные исполкомы выезжают по 160 раз в зону специальной военной операции, чтобы передать грузы, необходимые российским бойцам.

Ранее Народный фронт при поддержке Леонида Рошаля и других известных врачей объявил о специальном сборе «Военным медикам» в рамках проекта «Все для Победы!». На собранные средства будет закуплено необходимое оборудование, в том числе передвижные рентгеновские комплексы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.