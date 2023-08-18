В стране и мире МВТФ Армия-2023 На форуме «Армия-2023» представлена крупнокалиберная снайперская винтовка «Астарта» Алексей Курильченко Разработчики назвали новую винтовку «убийцей американского Barrett M82». © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» была представлена новейшая крупнокалиберная снайперская винтовка МЦ-572 «Астарта». Оружие использует боеприпасы калибра 12,7 миллиметра. На форуме винтовку сравнили с американской Barrett M82 - российский аналог легче, точнее и дешевле. «По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать "убийцей" известной американской винтовки в этом классе Barrett M82», - заявил представитель компании «Высокоточные боеприпасы» (входит в Ростех) агентству РИА Новости. По словам представителя, серийное производство «Астарты» будет налажено в течение четырех месяцев. Ранее, накануне форума «Армия-2023», был представлен АК-19 - новая версия автомата Калашникова под патрон «натовского» калибра 5,56 мм. Одной из особенностей автомата является двухсторонний переводчик режимов огня. Также АК-19 имеет укороченный ствол, а приклад и пистолетную рукоять довели до стандарта АК-12 этого года. Экспертное мнение и аналитика