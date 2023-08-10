Рошаль, Мясников и другие врачи призвали присоединиться к сбору «Военным медикам»

На собранные средства будет закуплено необходимое оборудование, в том числе передвижные рентгеновские комплексы.

© Видео: Народный фронт © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Народный фронт при поддержке Леонида Рошаля и других известных врачей объявил о специальном сборе «Военным медикам» в рамках проекта «Все для Победы!».

Наши медики самоотверженно выполняют свой долг в зоне СВО, спасая жизни военнослужащих на передовой. Цель акции - обеспечить их необходимым оборудованием. Речь, в частности, идет о передвижных рентгеновских аппаратах и специальных рюкзаках.

Врачам, медсестрам и санитарам приходится работать не только в госпиталях, но и прямо на поле боя, укрываясь от обстрелов неприятеля. В таких условиях снаряжение военного медика требует функциональности и компактности.

«С этими требованиями справляются специальные рюкзаки, которые военные медики уже прозвали “переносными операционными”. Именно такие рюкзаки, закупленные на средства неравнодушных россиян, Народный фронт отправляет на фронт», - объяснили в организации.

На все средства, собранные в рамках новой акции, будут закуплены необходимые медицинские рюкзаки и передвижные рентгеновские комплексы.

Сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал россиян присоединиться к сбору.

«Мы с вами обязаны это сделать... Мы предлагаем вам поддержать нас в сборе средств всего необходимого, что запросили у нас военные медики», - сказал он.

Член Центрального штаба Народного фронта, врач-кардиолог Александр Мясников также обратил внимание на важность участия в этой акции.

«Я сам недавно был в Донецке, вижу, как самоотверженно работают наши врачи... Любой дар, любая помощь там принимаются с большой благодарностью», - отметил врач.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал, что на собранные средства также планируется закупить портативные дефибрилляторы, специальную аппаратуру, наборы для фельдшеров, для неотложной помощи, чтобы нашим медикам удалось спасти как можно больше жизней.

Чтобы оказать посильную помощь врачам на передовой, достаточно навести камеру смартфона на QR-код.