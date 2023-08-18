«Воентелеком» создал оператора сотовой связи для Крыма и новых регионов России

Компания представила передовые разработки в сфере информационных и телекоммуникационных систем связи на форуме «Армия-2023».

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«Воентелеком» создал собственного оператора сотовой связи «ВТК-Мобайл» для строительства сетей, предоставления услуг связи и сервиса органам власти и спецпотребителям. Свои разработки компания показала на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

«Решаем определенные стратегические задачи, работаем на новых территориях. Решаем задачи покрытия и улучшения качества связи на полуострове Крым и улучшения сетей связи в городе федерального значения Севастополь», - сообщили в компании.

Уже сейчас оператор «ВТК-Мобайл» тестирует базовые станции российского производства. В ближайшее время компания планирует развернуть сети сотовой связи на отечественном оборудовании, а создание базовых станций в дальнейшем позволит эффективно заняться импортозамещением. Как уже говорилось выше, специалисты «Воентелекома» работают на новых территориях, а также в Крыму и Севастополе.

«Воентелеком» является поставщиком услуг в интересах Минобороны в области комплексного оснащения объектов связи современным инфокоммуникационным оборудованием, сервисного обслуживания и ремонта ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений связи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.