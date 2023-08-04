Дипломаты Украины не возвращаются в страну после командировок

Сотрудников диппредств и консульств Украины за рубежом пугает мобилизация в стране, финансовые вопросы и вопросы трудоустройства.

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Украинские дипломаты в массовом количестве перестали возвращаться в страну по окончании своих командировок. Сообщается, что их число составляет от 40 до 60 процентов командированных сотрудников. Информацию приводит издание «Зеркало недели».

«С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств. Однако на практике эти цифры могут быть еще большими», - сообщило СМИ.

В качестве причин, почему это происходит, указаны опасения о возможности потом покинуть страну, финансовые вопросы и вопросы трудоустройства, а также мобилизация.

Ранее в рамках антикоррупционных рейдов на Украине был пойман чиновник, присвоивший себе 10 миллионов гривен, оставив без зарплат целый батальон морских пехотинцев.