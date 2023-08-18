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Путин поздравил Русское географическое общество с Днем географа

Алексей Курильченко
10:07 18.08.2023
Президент отметил вклад РГО в развитие географических наук и приумножение историко-культурного наследия.
Путин поздравил Русское географическое общество с Днем географа
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин в День географа направил поздравительную телеграмму членам Русского географического общества и научным специалистам в данной области. Российский лидер отметил роль РГО в развитии географических наук и в изучении малоизученных регионов Земли.

«Общество открыло миру имена наших выдающихся ученых, путешественников, мореплавателей, которые заложили традиции самоотверженного служения Отечеству на благо укрепления его экономического потенциала, приумножения бесценного природного и историко-культурного наследия», - говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Путин отметил, что сегодня общество продолжает работы по объединению географов, добровольцев и волонтеров. Президент также подчеркнул важность различных проектов РГО, таких как Всероссийский географический диктант.

«И конечно, в этот праздничный день хочу особо отметить большой, истинно подвижнический труд учителей и преподавателей географии. Именно они открывают своим питомцам огромный мир знаний о нашей планете, воспитывают у них любовь к своей стране и родному краю, во многом формируют мировоззрение и кругозор молодых людей. Желаю вам успехов и всего наилучшего», - заключил Путин.

Ранее РГО анонсировало туристическую поездку на Северный полюс, которая состоится в следующем году. Настоящей изюминкой маршрута должен стать палеонтологический музей. Туристов будут знакомить с обычаями коренных народов, угощая рыбой и дикоросами, а в будущем у гостей региона появится возможность переночевать в ледяном мотеле.

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