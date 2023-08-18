Пленный боец ВСУ рассказал, что в армии к солдатам относились как к вещам

По словам пленного бойца, он практически ничему не учился перед отправкой на передовую.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий Родион Федюк рассказал, как попал на передовую и каковы были условия его службы. По его словам, командиры относились к солдатам как к игрушкам, никто не следил за своевременным обеспечением военнослужащих провизией и водой.

«У нас одна радиостанция на несколько человек, так как их очень не хватает. Провизии, воды - такого тоже не хватает, несколько дней можем сидеть без воды, без пищи», - поделился он.

Он подчеркнул, что в таких условиях мало кто хочет продолжать участвовать в боевых действиях. Сам он подписал контракт сразу после срочной службы, поскольку найти работу очень сложно.

По словам Федюка, подготовки перед отправкой в район боевых действий практически не было. На полигоне военнослужащим только дали выпустить по 15-20 патронов из автомата, а в первый же день в зоне конфликта их назвали «одноразками».

«У командиров к личному составу отношение как к одноразовым вещам. Сейчас вы есть, вас не будет - мы найдем новых», - рассказывает боец.

В плен он попал, когда старший лейтенант, которого военнослужащие видели впервые, забирал их с позиций. Он привел их на позиции российских войск, и бойцам пришлось сдаться.

Ранее пленный украинец рассказал, что в его подразделении из оружия выдавали только автоматы, патроны к ним и по две гранаты. Он признался, что не хочет воевать.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.