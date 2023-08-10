Пленный украинец рассказал, что в его подразделении выдавали только автоматы и гранаты

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Украинец Сергей Наневский поделился историей попадания в плен. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

Сергея призвали по мобилизации в Житомире. Мужчине обещали, что он будет охранять некие объекты, а не сражаться на передовой. Из оружия в его подразделении были только автоматы, патроны и по две гранаты. В результате ночью завезли на позиции в лесополосу и сказали наблюдать за ситуацией.

«Были на позиции, сидели, наблюдали, слушали. Сидели тихонько, потом начали дроны сбрасывать гранаты. Мы сидели по норам, в блиндажах. Потом пришли русские, нас окружили и задержали», - рассказал он.

Пленный считает, что командование бросает людей на мясо, и признался, что у него нет желания воевать.

Другой пленный рассказал, как его командир не просто сбежал с позиции, но и унес с собой единственную имевшуюся рацию. В подразделении царил полный хаос - все до последнего момента думали, что едут на блокпост в тыл, а не на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.