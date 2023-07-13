Лавров: поставка Украине F-16 будет считаться угрозой России в ядерной сфере

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Страны НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией. Это может привести к катастрофическим последствиям. Об этом в интервью «Лента.ру» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, планы по передаче киевскому режиму истребителей F-16 являются примером крайне опасного развития событий.

«Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие», - отметил глава МИД РФ.

Сергей Лавров заявил, что факт появления F-16 у Украины будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

«В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолёт указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет», - подчеркнул министр.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что американские истребители F-16, если они будут поставлены Украине, будут гореть точно так же, как сегодня горят и танки «Леопард» германского производства.

Глава государства добавил, что в случае, если эти самолеты будут располагаться на авиабазах за границей Украины, но при этом использоваться в боевых действиях, то Россия рассмотрит варианты их поражения, невзирая на это.