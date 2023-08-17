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Москве водитель получил ожоги из-за возгорания авто по причине разгерметизации аккумулятора

Вероника Волосунова
08:21 17.08.2023
В результате возгорания пострадал один человек. Его госпитализировали с ожогами.
Москве водитель получил ожоги из-за возгорания авто по причине разгерметизации аккумулятора
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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На востоке Москвы в результате пожара, спровоцированного разгерметизацией аккумулятора в автомобиле, пострадал один человек. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.

Пожар произошел рядом с административным зданием на Можайной улице в Гольяново. Экстренные службы получили вызов в 05:24 мск. У автомобиля, припаркованного на территории автопарка, разгерметизировалась аккумуляторная батарея - началось открытое возгорание. Пожар потушили, водителя с ожогами увезли в больницу.

Ранее очевидцы сняли на видео горящую иномарку с людьми на Кутузовском проспекте. Машина на скорости врезалась в фонарный столб и мгновенно воспламенилась.

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