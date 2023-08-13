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Горящую иномарку с людьми внутри сняли очевидцы на Кутузовском проспекте

Анна Назайкина
09:39 13.08.2023
Машина на скорости врезалась в фонарный столб, после чего вспыхнула. Двое мужчин погибли.
© Видео: fullmoscow, VK © Фото: fullmoscow, VK
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Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места страшной аварии на Кутузовском проспекте в Москве. На видео автомобиль полностью охвачен огнем.

До этого машина на скорости врезалась в фонарный столб, после чего мгновенно воспламенилась.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что в аварию попала иномарка BMW. В результате произошедшего двое мужчин, находившихся в авто, погибли.

По данным 112, они сгорели заживо - очевидцы пытались их спасти, но из-за сильного пожара этого сделать не удалось.

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