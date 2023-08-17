Бойцы группировки «Запад» отразили пять атак боевиков на Купянском направлении

Также российские военнослужащие разгромили до двух взводов украинской пехоты в районе поселка Ольшаны.

© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Запад» отразили пять украинских атак и овладели двумя опорными пунктами противника на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

Боевики попытались провести контратаку, когда российские бойцы овладели двумя опорными пунктами, а также разгромили до двух взводов украинской пехоты в районе поселка Ольшаны.

«В целях восстановления утраченных позиций противник провел пять контратак силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на наши позиции. Все контратаки успешно отражены», - рассказал Якимкин.

Противник, по его словам, потерял до взвода живой силы.

Также начальник пресс-центра рассказал, что наши бойцы уничтожили пять артиллерийских орудий боевиков при помощи БПЛА «Ланцет». Среди них были две польские САУ Krab, а также гаубицы Zuzana и Д-20.

Ранее авиация и артиллерия группировки «Восток» ударили по боевикам в районе населенного пункта Урожайное. В результате атаки были уничтожены два танка противника, пункт управления БПЛА и пикап.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.