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Авиация и артиллерия группировки «Восток» ударили по боевикам около Урожайного

Марина Крижановская
06:12 17.08.2023
Артиллерия и авиация группировки атаковала позиции противника в районах Старомайорского, Великой Новоселки, Никольского, в Константиновке, Угледаре и Новоивановке.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК «Звезда»
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Российская артиллерия и авиация нанесли удары по позициям украинских подразделений в районе населенного пункта Урожайное. Как результат - уничтожены два танка, пункт управления БПЛА, пикап, а вместе с ними живая сила и минометный расчет. Об этом доложил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Также огнем артиллерии уничтожена одна разведгруппа и несколько групп пехоты ВСУ, пытавшихся продвинуться направлении Приютного», - рассказал он.

В районе Старомайорского российская артиллерия ударила по нескольким группам пехоты противника. Также Олег Чехов отметил, что в Константиновке ликвидирован вражеский ЗРК «Стрела-10», в Угледаре - пункт временной дислокации, склад боеприпасов и два опорных пункта около Никольского. Помимо этого, в Новоивановке при помощи ударного беспилотника уничтожена американская САУ Paladin.

Представитель группировки «Восток» сообщил, что авиацией нанесены удары по подразделениям и технике украинских войск в районе Урожайного, Великой Новоселки и Старомайорского. Зенитчики из ЗРК «Тор» и «Оса» сбили два беспилотника противника самолетного типа.

Ранее на Купянском направлении штурмовые группы улучшили положение по переднему краю. За сутки на данном направлении противник потерял до 95 бойцов, две боевые бронированные машины, четыре пикапа и САУ М109 Paladin и Krab. 

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