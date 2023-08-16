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МО РФ: штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

14:12 16.08.2023
Враг потерял на этом направлении до 85 боевиков за сутки, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также САУ М109 Paladin и Krab.
МО РФ: штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении
© Фото: РИА Новости
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Минобороны России сообщило об успехах штурмовых отрядов «Западной» группировки войск на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю», - заметил Конашенков. 

На этом направлении за сутки было отражено девять атак противника. В них участвовали штурмовые группы 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Эти атаки неприятель пытался проводить в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка (ЛНР), Ольшана, Синьковка (Харьковская область). 

Всего за сутки на Купянском направлении противник потерял до 95 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также САУ М109 Paladin и Krab. 

Ранее сообщалось, что украинские боевики заняли позицию в окопе, но он не уберег их от российского FPV-дрона.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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