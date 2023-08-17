По словам пленных украинцев, их командование бросило их на поле боя без должной подготовки, продовольствия и боеприпасов.

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Трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным. Они пробыли на передовой три дня, за которые прочувствовали на себе плохое отношение командиров, недоедание и отсутствие должной боевой подготовки.

«Я принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен», - заявил один из пленных РИА Новости.

По словам бойца, командование бросило его подразделение на передовой, не предоставив продовольствие и боеприпасы. А вся боевая подготовка солдат уложилась в пять дней. На третий день бойцы начали голодать.

Ранее своей историей поделился украинец Сергей Наневский. После мобилизации ему пообещали, что он будет только охранять некие объекты, а на самом деле его и других бойцов вывезли практически без оружия в лесополосу, где их окружили русские.