В Херсонской области задержали 54-летнего командира отряда теробороны ВСУ по подозрению в шпионаже.

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В Херсонской области дальневосточные сотрудники ФСБ задержали украинца, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по Хабаровскому краю.

«УФСБ России по Восточному военному округу выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж"», - передает издание.

Задержанным оказался 54-летний гражданин Украины, командир отряда территориальной обороны ВСУ. По данным следствия, задачу шпионить ему поставила СБУ.

В начале августа российские чекисты задержали целую группу пособников киевского режима. По данным ФСБ РФ, шпионы передавали боевикам сведения о военной инфраструктуре ВС России в зоне СВО.