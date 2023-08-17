Связисты развернули радиорелейную станцию Р-419Л1 на полигоне в Новосибирской области

В учении были задействованы около 50 военнослужащих и до десяти единиц военной и спецтехники.

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Связисты Центрального военного округа (ЦВО) в рамках тренировки организовали устойчивую связь в полевых условиях. Учения прошли на полигоне в Новосибирской области. Связь была обеспечена по различным каналам.

Связисты выполнили учебно-боевые задачи по развертыванию радиорелейной станции Р-419Л1. Также была настроена работа коммутационного оборудования и специальной аппаратуры, а также спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.

«Данная станция предназначена для организации самостоятельных радиорелейных линий связи протяженностью до 45 километров, а также ответвления каналов для многоканальных направлений связи. На практике данная станция позволяет реализовывать высококачественную дуплексную связь, а также видеоконференсвязь путем передачи видеоданных по радиоканалам», - сообщил командир радиорелейного взвода лейтенант Владислав Лысенко.

В плановом мероприятии боевой подготовки участвовали порядка 50 военнослужащих. Использованы до десяти единиц военной и спецтехники. Связистам ЦВО удалось обеспечить устойчивую непрерывную связь, используя каналы спутниковой связи.

Ранее мы рассказывали, как личные качества одного из связистов помогли российским войскам нанести удар по украинским боевикам на Южнодонецком направлении.

Радиотелефонист мотострелковой бригады ефрейтор Денис Аладин обеспечивал связью подразделения бригады. Артогнем противник повредил линию. Вблизи линии боевого соприкосновения Денису удалось восстановить поврежденную проводную линию. После этого подразделения нанесли противнику огневое поражение.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.