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Героизм российского связиста позволил нанести удар по боевикам на Южнодонецком направлении

05:57 01.07.2023
Ефрейтор Денис Аладин смог восстановить связь между опорным пунктом и командным пунктом штурмового отряда бригады.
Героизм российского связиста позволил нанести удар по боевикам на Южнодонецком направлении
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Героизм связиста ВС России Дениса Аладина позволил российским войскам нанести удар по украинским боевикам на Южнодонецком направлении. Об этом «Звезде» сообщил руководитель пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов.

По его словам, радиотелефонист мотострелковой бригады ефрейтор Денис Аладин обеспечивал связью подразделения бригады на одном из участков. Но линия связи была повреждена артиллерийским огнем противника.

Несмотря на огонь со стороны националистов связист восстановил поврежденную проводную линию. Аладин выполнил эту работу вблизи линии боевого соприкосновения. Так ему удалось восстановить связь между опорным пунктом и командным пунктом штурмового отряда бригады. После этого подразделения нанесли огневое поражение противнику.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как старший лейтенант Рашид Алиев установил более 300 мин и сорвал атаку боевиков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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