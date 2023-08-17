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Mysl Polska: Польша готовится к войне на фоне неудач Украины на поле боя

Елизавета Егорова
04:53 17.08.2023
По мнению польского обозревателя Зинкевича, в стране идет подготовка к войне на фоне неудач Киева на поле боя.
Mysl Polska: Польша готовится к войне на фоне неудач Украины на поле боя
© Фото: Jakob Ratz Keystone Press Agency Globallookpress
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Польша начала закупать огромное количество оружия, что может свидетельствовать о подготовке страны к войне. Такое мнение выразил польский обозреватель Эугениуш Зинкевич.

«Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне», - приводит RT слова Зинкевича.

Обозреватель добавил, что подготовка к войне идет на фоне неудач Украины на поле боя.

Ранее стало известно, что Польша ожидает от США поставок вертолетов и танков для укрепления обороны на границе с Белоруссией. Американская техника должна прикрыть так называемые Брестские ворота (участок между реками Нарев и Буг).

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