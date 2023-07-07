Байден отпинал трибуну во время выступления в Южной Каролине

Американский президент не смог объяснить, чем трибуна его разозлила.

© Видео: RNC Research Twitter © Фото: RNC Research Twitter

Президент США Джо Байден во время выступления в Южной Каролине внезапно начал пинать трибуну. Видео опубликовал Twitter-аккаунт RNC Research, который принадлежит Национальному комитет республиканской партии.

Американский лидер несколько раз пнул трибуну, а затем повернулся спиной и снова попинал ее пяткой.

«Если вам интересно, что я здесь пинаю, я пинаю трибуну. Но это не работает», - заявил Байден.

После он пошутил, что если встанет на трибуну, то его рост составит 6 футов и 4 дюйма (около 192 сантиметров, при то, что рост американского президента составляет 182 сантиметра).

Байден является самым пожилым президентом США в истории, в ноябре ему исполнится 81 год. Ранее Нейрофизиолог Валерий Новоселов рассказал «Звезде», почему американский лидер не сможет пройти когнитивный тест.