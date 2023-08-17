Бойцы ВДВ уничтожили укрепления и технику боевиков темповым огнем из миномета «Василек» в Клещеевке

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Темповым огнем из четырех мин «Василек» наносит огневое поражение врагу. Один такой миномет может уничтожить неприятеля на участке местности до 600 метров. По этой причине «Василек» является для украинских националистов приоритетной целью.

«Ежедневно противник предпринимает попытки по нанесению по нашим подразделениям, находящимся в активной обороне, поражения, но ничего из этого не выходит. Благодаря нашим активным действиям противник ежедневно несет огромные потери, как в живой силе, так и в технике», - рассказал командир 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» с позывным «Ардон».

Минометчики используют тактику «кочующего орудия»: после стрельбы огневая позиция меняется. Так удается избежать потерь при ответном огне со стороны врага.

Ранее боец с позывным «Турист», трудящийся в составе расчета миномета «Василек», рассказал, как отбить у боевиков желание перебираться на левый берег Днепра. По его словам, военнослужащих ВС РФ сложно засечь: они стреляют с одной позиции, сворачиваются, уезжают и стреляют с другой позиции.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.