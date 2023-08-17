Бойцы ВДВ уничтожили укрепления и технику боевиков темповым огнем из миномета «Василек» в Клещеевке
Миномет «Василек» - приоритетная цель для украинских боевиков, так как он способен уничтожать их на участке местности до 600 метров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
К югу от Артемовска, в населенном пункте Клещеевка боевые задачи выполняют военнослужащие Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ. С помощью буксируемого миномета 2Б9 «Василек» калибра 82 миллиметра они ликвидируют укрепления, технику и живую силу украинских войск.
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