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Боец ВС РФ рассказал, как отбить у врага желание перебираться на левый берег Днепра

Михаил Аброськин
11:17 11.08.2023
Бойцы российской группировки Днепр не дают украинским националистам укрепиться ни на берегу, ни на подступах к нему.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На правом берегу Днепра находятся подразделения украинских сил. По ним наши расчеты ведут огонь из миномета «Василек». После подрыва националистами дамбы Каховской ГЭС русло плотины обмелело, открывшееся дно зарастает травой. Время от времени по нему пытаются пройти украинские боевики - ищут быстрый путь на левый берег Днепра, стягивают силы ближе к передовым позициям. Здесь их уже поджидают расчеты минометов и гранатометов группировки войск «Днепр».

«Река у нас пересохла. И когда они пытаются прорваться, мы сразу по ним работаем, у них желание отпадает переходить на нашу сторону. Нас очень сложно засечь: стреляем с одной позиции, сворачиваемся, уезжаем, стреляем с другой позиции. Соответственно, сложно понять, откуда мы выстрелили», - рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным Турист.

Боевики отвечают огнем минометов по левобережью, пытаются с воздуха обнаружить российскую артиллерию, перевозят свои орудия ближе к берегу, чтобы нанести удар по укреплениям и позициям наших войск. Именно в этот момент противник становится наиболее уязвим.

Российские орудия «Гиацинт-Б» бьют по позициям боевиков, рушат их укрепления. Цели приходят практически ежечасно, бойцы работают круглосуточно. Командир расчета с позывным Богдан на фронт пришел добровольно. Здесь же встретил земляков, с которыми дружит еще со школы. За долгие месяцы не раз вместе выходили из-под огня, вместе радовались победам. Но отпуск не скоро, а боевых задач много. Командир артиллеристов с позывным Добрыня дает новые целеуказания. Мужчина пришел на фронт после выпуска из профильного учебного заведения. Начинал с рядового солдата, а теперь командует расчетами орудий. За долгое время участия в спецоперации не единожды оказывался под огнем противника. Но, несмотря на это, свои задачи всегда выполнял без потерь личного состава.

«Надо постоянно быть бдительным, наблюдать за небом. Моменты халатности какой-то и лени здесь не работают. Выезжаешь на работу, работаешь от начала и до конца», - добавил Добрыня.

Помощь бойцам на фронте оказывают жители российских регионов из Тулы и Рязани, а также их правительства - на передовую отправляют востребованную технику, расширяя возможности воинских подразделений.

«Хочется выразить особую благодарность губернатору Тульской области Дюмину Алексею, а также правительству Рязанской области. У нас есть антидроновые ружья, коптеры. Благодаря этим средствам мы можем вести более углубленно воздушную разведку и защищены от сил противника», - поблагодарил замкомандира артиллерийского подразделения с позывным Клен.

Группировка сил «Днепр», действуя в Херсонской области, не дает националистам укрепиться ни на берегу, ни на подступах к нему. Артиллерия работает и днем и ночью. Дальнобойные гаубицы уничтожают укрепления противника, орудия и бронетехнику, лишая украинские силы возможности форсировать левый берег Днепра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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