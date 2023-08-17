Жители Дагестана массово сдают кровь для пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

Огромное количество добровольцев в Дагестане стали донорами, чтобы помочь пострадавшим при взрыве на АЗС в окрестностях Махачкалы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

И старики, и молодежь ринулись помогать пострадавшим при взрыве на автозаправке в окрестностях Махачкалы. Кто-то разносил воду и еду, а кто-то стал донором.

По словам жителя региона Джамала Джамалова, огромное количество людей сдали кровь для помощи пострадавшим, и все шли на это по доброй воле.

«Какая мысль может быть у нас? Трагедия у людей. Конечно, все бегут помогать. Это Дагестан же. И молодежь, и старики - все идут», - сказал Джамалов «Звезде».

В медучреждениях Махачкалы холодильники заполнены донорской кровью, но желающие помочь продолжают приходить.

Ранее нейрохирург Динислам Абуков рассказал о состоянии прооперированных в дагестанской больнице после взрыва в Махачкале. По его словам, все пациенты находятся в крайне тяжелом состоянии.