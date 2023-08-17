Судимого по делу о взятке американца Спектора задержали в Москве за шпионаж

Джин Спектор, арестованный в Москве за шпионаж, ранее был судим за взятку бывшей помощнице экс-вице-премьера России Аркадия Дворковича.

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Гражданин США Джин Спектор был арестован в Москве по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу гражданина США Спектора по обвинению по ст. 276 (шпионаж) УК РФ», - сообщает издание.

Ранее Спектор был судим за взятку бывшей помощнице экс-вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Вчера, 17 августа, стало известно о задержании в ЛНР гражданина Украины, которому предъявили обвинения в шпионаже. ФСБ сообщает, что мужчина с октября 2022 года собирал информацию о бойцах и военной технике ВС РФ.