Как отметил Дмитрий Полянский, США долгие годы называли военными преступниками всех, кто использовал кассетные боеприпасы, а теперь сами же начали поставлять их Украине.

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Киев не получил военное превосходство после начала использования кассетных боеприпасов в ходе военного конфликта. Об этом заявил первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации.

Полянский добавил, что США лицемерят, поставляя Украине данный тип вооружений: Америка долгие годы называла военными преступниками всех использующих их. По такой логике, Штаты должны и президента Украины Владимира Зеленского считать военным преступником.

Представитель России назвал ложью тот факт, что кассетное оружие якобы не будет нарушать нормы международного гуманитарного права.

Ранее военный эксперт и экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко заявил, что 65% обстрелов ВСУ на Краснолиманском направлении ведется с использованием кассетных боеприпасов. Эксперт добавил, что националисты используют их для уничтожения бронетехники, однако оружие малоэффективно против нее.