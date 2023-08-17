Мишустин распорядился создать Донецкое высшее общевойсковое командное училище
Согласно распоряжению Мишустина, численность военнослужащих и персонала учреждения будет насчитывать 3 436 человек.
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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Донецкого высшего общевойскового командного училища в ведении Министерства обороны России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжением премьер-министра России также утверждается численность военнослужащих и персонала учреждения. Согласно документу, в училище будет 3 436 человек.
Ранее кабинет министров утвердил механизм перехода студентов-участников спецоперации на бесплатную форму обучения. Данное постановление подписал глава председатель правительства России Михаил Мишустин.