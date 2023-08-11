Кабмин утвердил механизм перехода студентов-участников СВО на бюджет

Сменить с платной форму обучения можно будет и при отсутствии вакантных мест.

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Студенты-участники специальной военной операции смогут перевестись на бесплатную форму обучения. Сделать этом можно будет даже при отсутствии вакантных мест. Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, появляется возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления или группы профессий на другую. Перераспределение будет идти внутри образовательной организации независимо от формы обучения.

Напомним, ранее Михаил Мишустин заявлял, что участники СВО получат отсрочку регистрации прав на жилье, взятого по льготной ипотеке. Глава правительства отметил важность освобождения от формальностей тех, кто сейчас служит.

Премьер-министр указал на совершенствование системы соцзащиты для тех, кто выполняет воинский долг, а также их родных.