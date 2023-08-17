Матч проходил между «Манчестер Сити» и «Севильей» и завершился со счетом 5:4 по пенальти в пользу английского клуба.

© Фото: IMAGO Yannis Halas Globallookpress

«Манчестер Сити» впервые завоевал Суперкубок УЕФА. Английский футбольный клуб завершил победой встречу с испанской «Севильей». Игра проходила в греческом городе Пирей и завершилась со счетом 5:4 по пенальти в пользу англичан.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Данная победа для клуба стала первой в истории. «Севилья» завоевывала Суперкубок УЕФА в 2006 году.

Данный футбольный турнир в 2023 году должен был проходить в России, Казани. Однако в январе этого года у страны отобрали это право. Решение об отмене проведения Суперкубка УЕФА в РФ принял Союз европейских футбольных ассоциаций.