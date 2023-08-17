Лукашенко уверен, что Путин станет следующим президентом России

Белорусский президент считает, что в России сейчас соперников Владимиру Путину нет.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что на следующих президентских выборах в Российской Федерации в 2024 году будет избран Владимир Путин. Об этом белорусский лидер заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

«Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет», - заявил президент Белоруссии.

Также он высказал мнение, что российский лидер сейчас не думает о том, кто бы мог занять пост президента в РФ и продолжить текущий путь развития России, поскольку у Владимира Путина и так много вопросов, которые требуют решения.

«Страна большая, много других проблем, которые надо решать», - сказал Александр Лукашенко.

Ранее белорусский президент пообещал мгновенный ответ в случае агрессии Польши или стран Балтии. Он добавил, что в военном плане у Белоруссии «кое-что есть».