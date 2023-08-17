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Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае агрессии Польши или стран Балтии

Игнат Далакян
21:30 17.08.2023
Президент Белоруссии заявил, что у страны в военном плане «кое-что есть».
Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае агрессии Польши или стран Балтии
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press
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В случае агрессии странами Балтии или Польши против Белоруссии ответ будет мгновенным. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

«Если агрессия, даже со стороны Украины, не дай бог, со стороны Польши, Литвы, Латвии, начнется против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко также сказал, что в военном плане у Белоруссии «кое-что есть».

«Удар будет неприемлемый», - подчеркнул белорусский президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет забывать об отношениях с «высокотехнологичным Западом». Он отметил, что не хочет потерять отношения со странами Европейского союза.

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