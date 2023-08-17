Путин поручил обновить парк общественного транспорта в России

Владимир Путин отметил, что в этом вопросе необходимо опираться на отечественную промышленность.

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Президент России Владимир Путин призвал обновить парк общественного транспорта в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам развития транспорта.

Глава государства отметил, что российские регионы заявляют о потребности обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысячи трамваев до 2030 года. Российский президент добавил, что с учетом развития новых маршрутов будет возрастать необходимость в таких транспортных средствах.

«Опираться здесь мы должны на нашу промышленность – машиностроителей и их смежниках», - отметил Владимир Путин.

Меры по обновлению парка общественного транспорта глава государства поручил принять Правительству России.

Ранее российский лидер Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным дали старт движению по МЦД-3. Президент России также заявил, что РФ подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.